За неделю во Львовской области обнаружили более 200 нарушителей скорости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Более 200 постановлений за превышение скорости оформили львовские патрульные за первую неделю работы с приборами TruCam. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН.
Напомним, тестовый режим использования прибора TruCam завершился, а потому инспекторы уже выносят постановления на водителей, которые превысили скорость. Патрульные работают на открытом участке дороги Киев-Чоп (от 511 до 580 км).
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"Большинство водителей, оправдываются, что не знали, что за превышение скорости выносятся постановления. Но есть и такие, которые признают свою вину, и понимают важность нашей работы", - рассказывает заместитель командира 3 батальона, Андрей Пушкарь.
Отметим, что данные прибора регистрируются автоматически: если инспектор зафиксировал нарушение, информация сразу вносится в централизованную базу, и ни одно вмешательство туда не разрешено.