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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 50364 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114367 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122385 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161731 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150625 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139465 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129887 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176788 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118240 просмотра

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За неделю во Львовской области обнаружили более 200 нарушителей скорости

За неделю во Львовской области обнаружили более 200 нарушителей скорости

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Более 200 постановлений за превышение скорости оформили львовские патрульные за первую неделю работы с приборами TruCam. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

Напомним, тестовый режим использования прибора TruCam завершился, а потому инспекторы уже выносят постановления на водителей, которые превысили скорость. Патрульные работают на открытом участке дороги Киев-Чоп (от 511 до 580 км).

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"Большинство водителей, оправдываются, что не знали, что за превышение скорости выносятся постановления. Но есть и такие, которые признают свою вину, и понимают важность нашей работы", - рассказывает заместитель командира 3 батальона, Андрей Пушкарь.

Отметим, что данные прибора регистрируются автоматически: если инспектор зафиксировал нарушение, информация сразу вносится в централизованную базу, и ни одно вмешательство туда не разрешено.

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