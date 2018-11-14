З початку року на у ДТП загинуло понад 2 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За 9 місяців 2018 року у ДТП в Україні загинуло 2 266 осіб. Про це під час брифінгу заявив заступник генерального директора ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Владислав Збанацький, передає кореспондент УНН.
“За даними Патрульної поліції України, за 9 місяців цього року зафіксовано понад 108 тисяч дорожньо-транспортних пригод, тобто 396 можна сказати 400 ДТП стається кожної доби. При цьому 17 319 ДТП з постраждалими, загинули за 9 місяців 2 266 осіб. Це 8 осіб за добу. Фактично кожні три години один українець гине у ДТП”, — констатував Збанацький
Він додав, що показники ДТП “залежать від того, хто керує транспортними засобами”.
“За цих 9 місяців з вини водіїв було скоєно 8356 з постраждалими, у яких загинуло 747 українців і травмувалось понад 11 тисяч осіб”, — резюмував Збанацький.
Нагадаємо, поліція виявила більше 800 тис. фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Крім того, поліція виявила 94,5 тис. фактів керування транспортом у стані сп’яніння.
Як повідомляв УНН, кількість встановлених у Києві відеокамер із функцією розпізнавання облич та номерних знаків автомобілів сягає 7 тисяч.