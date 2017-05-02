З.Зідан прокоментував матч ЛЧ проти "Атлетіко"

"Ми не фаворити. Шанси - 50 на 50, як це завжди і буває на стадії плей-оф. Ми добре знаємо один одного. Протистояння з "Атлетіко" не змінилося з тих пір, як я сам грав у футбол. Це столичне дербі. Воно напружене, але рівень суперництва не змінюється", - заявив З.Зідан.

Також З.Зідан додав: "нам треба зробити все заради успіху. Якщо впораємося, то там і подивимось. Якщо ти дійшов до півфіналу, значить, ти відмінно проявив себе на попередніх стадіях, проте попереду нас всіх чекає новий матч".

Зауважимо, що в останніх матчах Ла Ліги "Атлетіко" в гостях розгромив "Лас-Пальмас" – 5:0, а "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" вирвав перемогу в кінці зустрічі над "Валенсією" – 2:1.

Нагадаємо, матч "Реал" – "Атлетіко" відкриє півфінальну програму Ліги чемпіонів.