З.Зидан прокомментировал матч ЛЧ против "Атлетико"

"Мы не фавориты. Шансы - 50 на 50, как это всегда и бывает на стадии плей-офф. Мы хорошо знаем друг друга. Противостояние с" Атлетико "не изменилось с тех пор, как я сам играл в футбол. Это столичное дерби. оно напряженное, но уровень соперничества не меняется", - заявил З.Зидан.

Также З.Зидан добавил: "нам надо сделать все ради успеха. Если справимся, то там и посмотрим. Если ты дошел до полуфинала, значит, ты отлично проявил себя на предыдущих стадиях, однако впереди нас всех ждет новый матч".

Заметим, что в последних матчах Ла Лиги "Атлетико" в гостях разгромил "Лас-Пальмас" - 5:0, а "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" вырвал победу в конце встречи над "Валенсией" - 2:1.

Напомним, матч "Реал" - "Атлетико" откроет полуфинальную программу Лиги чемпионов.