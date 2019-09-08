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З початку року на Рівенщині відкрили понад сотню проваджень щодо незаконного видобутку бурштину

З початку року на Рівенщині відкрили понад сотню проваджень щодо незаконного видобутку бурштину

Київ • УНН

 • 10746 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Від початку року поліція відкрила 131 кримінальне провадження, пов’язане із незаконним видобутком бурштину. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.

"Цьогоріч слідчими підрозділами розпочато 100 проваджень за статтею 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони надр) та 31 за статтею 198 Кримінального кодексу України за придбання, отримання, зберігання чи збут бурштину", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції вказали, що під час їх роботи вилучили 52 мотопомпи, 19 транспортних засобів і майже 172 кг бурштину.

Нагадаємо, раніше УНН стало відомо, яких збитків завдав державі незаконний видобуток бурштину на Рівненщині та на Волині, а також у Житомирській області.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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