Стало відомо яких збитків державі завдано через незаконний видобуток бурштину на Рівненщині та Волині

КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Рівненській області з початку 2019 року порушено через незаконний видобуток бурштину понад 5 тис га лісових земель та складено 11 протоколів. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Державній екологічній інспекції України.