Стало відомо яких збитків державі завдано через незаконний видобуток бурштину на Рівненщині та Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Рівненській області з початку 2019 року порушено через незаконний видобуток бурштину понад 5 тис га лісових земель та складено 11 протоколів. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Державній екологічній інспекції України.
З початку 2019 року у Рівненській області порушено 5823,4 га лісових земель та складено 11 протоколів через незаконний видобуток бурштину. З 2014 по 2018 рік порушено 17 570 га лісових насаджень та складено 734 протоколів.
Окрім того, у Рівненській області загальна площа порушених земель( внаслідок незаконного видобутку бурштину —ред.) становить 6924,8 га, (Сарненський район — 419, 7864 га; Володимирецький район — 2247,6 га; Дубровицький район — 3459,87 га; Рокитнівський район — 774,92 га; Березнівський район — 7,4 га; Зарічненський район — 15, 2 га).
Також, Державна екологічна інспекція проінформувала,що у Волинській області загальна площа порушених земель через незаконний видобуток бурштину становить 18,7 га, з яких 2,7 га землі сільськогосподарського призначення (землі запасу сільських рад), та 16, 0 га землі лісогосподарського призначення (земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні державних підприємств “Маневицьке лісове господарство” та “Поліське лісове господарство” Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства).
Державною екологічною інспекцією у Волинській області спільно з правоохоронними органами протягом 2015-2016 років спільно з оперативними працівниками Маневицької районної поліції проведено 48 рейдів по попередженню незаконного видобутку бурштину та прийнято участь у двох операціях спільно з працівниками ГУНП у Волинській області по припиненню незаконного видобутку.
Державна екологічна інспекція проінформувала, що випадків масового незаконного видобування бурштину на території Волинської області у 2017-2019 роках не зафіксовано.
Загальна сума збитків завданих державі пошкодженням дерев до ступеня припинення та не припинення росту становить 1 млн 061 тис 580 грн.
Нагадаємо, через незаконний видобуток бурштину у Житомирській області державі завдано збитків на понад 900 тис. грн.