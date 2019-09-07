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Стало известно какой ущерб государству нанесен из-за незаконной добычи янтаря в Ровенской и Волынской областях

Стало известно какой ущерб государству нанесен из-за незаконной добычи янтаря в Ровенской и Волынской областях

Киев  •  УНН

 • 44480 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Ровенской области с начала 2019 года возбуждено через незаконную добычу янтаря более 5 тыс га лесных земель и составлено 11 протоколов. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в Государственной экологической инспекции Украины.

С начала 2019 года в Ровенской области возбуждено 5823,4 га лесных земель и составлено 11 протоколов за незаконную добычу янтаря. С 2014 по 2018 год возбуждено 17 570 га лесных насаждений и составлено 734 протоколов.

Кроме того, в Ровенской области общая площадь нарушенных земель (вследствие незаконной добычи янтаря ред.) Составляет 6924,8 га, (Сарненский район — 419, 7864 га; Владимирецкий район — 2247,6 га; Дубровицкий район — 3459,87 га; Рокитновский район — 774,92 га; Березновский район — 7,4 га; Заречненский район — 15, 2 га).

Также, Государственная экологическая инспекция проинформировала, что в Волынской области общая площадь нарушенных земель за незаконную добычу янтаря составляет 18,7 га, из которых 2,7 га земли сельскохозяйственного назначения (земли запаса сельских советов) и 16 0 га земли лесного фонда (земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании государственных предприятий “Маневицкое лесное хозяйство” и “Полесское лесное хозяйство” Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства).

Государственной экологической инспекцией в Волынской области совместно с правоохранительными органами в течение 2015-2016 годов совместно с оперативными работниками Маневицкой районной полиции проведено 48 рейдов по предупреждению незаконной добычи янтаря и принято участие в двух операциях совместно с работниками ГУНП в Волынской области по пресечению незаконной добычи.

Государственная экологическая инспекция проинформировала, что случаев массовой незаконной добычи янтаря на территории Волынской области в 2017-2019 годах не зафиксировано.

Общая сумма ущерба нанесенного государству повреждением деревьев до степени прекращения и не прекращение роста составляет 1 млн 061 тыс. 580 грн.

Напомним, из-за незаконную добычу янтаря в Житомирской области государству нанесен ущерб более чем 900 тыс. грн.

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