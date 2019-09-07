Стало известно какой ущерб государству нанесен из-за незаконной добычи янтаря в Ровенской и Волынской областях

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Ровенской области с начала 2019 года возбуждено через незаконную добычу янтаря более 5 тыс га лесных земель и составлено 11 протоколов. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в Государственной экологической инспекции Украины.