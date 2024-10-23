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З окупації врятували ще шістьох дітей - Омбудсман

Київ • УНН

 • 31276 перегляди

Шість українських дітей повернуто з окупованих територій в рамках плану "Bring Kids Back UA". Сім'ї зіткнулися з тиском на ТОТ, тепер отримують допомогу з реінтеграцією на підконтрольній території.

З окупації врятували ще шістьох дітей - Омбудсман

Ще шість українських дітей вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA 5 родин з 6 дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованих територій України. Це сім’ї з Херсонської, Запорізької областей та АР Крим

- повідомив Лубінець у Telegram.

Омбудсман зазначив, що сім’ї на ТОТ зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків.

"Дорослих членів родин примусили отримати російські паспорти, без яких вони не змогли б пересуватися по ТОТ України. Діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою "руского міра". Без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім’ї та забрати батьків на "підвали" за надуманими статтями", - написав Лубінець.

Омбудсман також повідомив, що його Представники у Івано-Франківській, Черкаській, Львівській, Житомирській областях долучилися до роботи з родинами з метою їх реінтеграції за новим місцем проживання.

"В межах зустрічей були долучені представники місцевої влади, благодійні фонди, зокрема, БФ "Рокада", БФ "BGV". Сім’ям допомогли з пошуком місць тимчасового проживання, оформленням та поновленням необхідних документів, працевлаштуванням та зарахуванням дітей до навчальних закладів, надано фінансову та гуманітарну допомогу", - розповів Лубінець.

Доповнення

2 жовтня повідомлялося, що ще 7 дітей повернули з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму.

Лубінець заявляв, що Україна активно працює над вдосконаленням правових механізмів для захисту прав дітей та їх повернення, однак рф свідомо затягує цей процес.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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