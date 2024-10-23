З окупації врятували ще шістьох дітей - Омбудсман
Київ • УНН
Шість українських дітей повернуто з окупованих територій в рамках плану "Bring Kids Back UA". Сім'ї зіткнулися з тиском на ТОТ, тепер отримують допомогу з реінтеграцією на підконтрольній території.
Ще шість українських дітей вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA 5 родин з 6 дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованих територій України. Це сім’ї з Херсонської, Запорізької областей та АР Крим
Омбудсман зазначив, що сім’ї на ТОТ зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків.
"Дорослих членів родин примусили отримати російські паспорти, без яких вони не змогли б пересуватися по ТОТ України. Діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою "руского міра". Без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім’ї та забрати батьків на "підвали" за надуманими статтями", - написав Лубінець.
Омбудсман також повідомив, що його Представники у Івано-Франківській, Черкаській, Львівській, Житомирській областях долучилися до роботи з родинами з метою їх реінтеграції за новим місцем проживання.
"В межах зустрічей були долучені представники місцевої влади, благодійні фонди, зокрема, БФ "Рокада", БФ "BGV". Сім’ям допомогли з пошуком місць тимчасового проживання, оформленням та поновленням необхідних документів, працевлаштуванням та зарахуванням дітей до навчальних закладів, надано фінансову та гуманітарну допомогу", - розповів Лубінець.
Доповнення
2 жовтня повідомлялося, що ще 7 дітей повернули з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму.
Лубінець заявляв, що Україна активно працює над вдосконаленням правових механізмів для захисту прав дітей та їх повернення, однак рф свідомо затягує цей процес.