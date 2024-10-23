Из оккупации спасли еще шестерых детей - Омбудсман

Еще шесть украинских детей удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

В рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA 5 семей с 6 детьми смогли выехать с временно оккупированных территорий Украины. Это семьи из Херсонской, Запорожской областей и АР Крым - сообщил Лубинец в Telegram.

Омбудсман отметил, что семьи на ВОТ столкнулись с психологическим давлением, отсутствием надлежащего медицинского обслуживания и поставки нужных лекарств.

«Взрослых членов семей заставили получить российские паспорта, без которых они не смогли бы передвигаться по ВОТ Украины. Дети вынуждены были посещать российские школы, где учебный процесс был пронизан пропагандой «русского мира». Без согласия родителей и самих детей их записывали в милитарные организации. За отказ учиться в российских школах угрожали изъять детей из семьи и забрать родителей на «подвалы» по надуманным статьям», - написал Лубинец.

Омбудсман также сообщил, что его Представители в Ивано-Франковской, Черкасской, Львовской, Житомирской областях присоединились к работе с семьями с целью их реинтеграции по новому месту жительства.

«В рамках встреч были привлечены представители местной власти, благотворительные фонды, в частности, БФ «Рокада», БФ «BGV». Семьям помогли с поиском мест временного проживания, оформлением и восстановлением необходимых документов, трудоустройством и зачислением детей в учебные заведения, оказана финансовая и гуманитарная помощь», - рассказал Лубинец.

Дополнение

2 октября сообщалось, что еще 7 детей вернули с временно оккупированных территорий Херсонской области и Крыма.

Лубинец заявлял, что Украина активно работает над совершенствованием правовых механизмов для защиты прав детей и их возвращения, однако рф сознательно затягивает этот процесс.