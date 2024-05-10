Євроінтеграція буде скрізь - від Севастополя до Києва - Стефанішина
Київ • УНН
Україна наполягатиме на повній територіальній інтеграції без будь-яких обмежень в угоді про членство в ЄС, посилаючись на прецедент Кіпру та вимагаючи гарантій включення Криму, Донецької та Луганської областей.
Україна наполягатиме на тому, що угода про членство в ЄС не повинна містити жодних територіальних обмежень. Звертаючись до прецеденту Кіпру, ми будемо вимагати гарантій повної територіальної інтеграції в рамках угоди. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час трансляції з парламенту, передає УНН.
Щодо війни та членства в Євросоюзі. Це моя принципова позиція, яка базується на юридичних аргументах, які пов'язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Угоду про асоціацію було підписано, коли Крим був анексований, коли розпочалися воєнні дії в Донецькій і Луганській областях. Але Угода про асоціацію не містить жодного положення про її територіальне застосування. Так само, як і угода про членство України не повинна містити таких обмежень
Вона зазначила, що Європейська Комісія має спеціальну процедуру, яка включає видачу рекомендацій для ведення діяльності у країнах, де частина території перебуває поза контролем уряду.
"Є приклад Кіпру, тому у своїй переговорній рамці ми виходитимемо з того, що не може бути жодних обмежень щодо територіального застосування угоди. Євроінтеграція буде скрізь - від Севастополя до Києва", - сказала Стефанішина.
Нагадаємо
Рішення про затвердження переговорної рамки з ЄС очікується у кінці червня після виборів Європарламенту, за домовленістю з лідерами ЄС. Україна виконала всі свої зобов’язання у межах цих переговорів, і всі необхідні документи будуть готові до кінця травня.