Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Евроинтеграция будет везде - от Севастополя до Киева - Стефанишина
Украина будет настаивать на полной территориальной интеграции без каких-либо ограничений в соглашении о членстве в ЕС, ссылаясь на прецедент Кипра и требуя гарантий включения Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Кабмин выделит дополнительные 189,5 млн гривен Киевской ОГА на восстановление многоквартирных домов - Шмыгаль
Кабинет Министров выделил дополнительные 189,5 млн грн на продолжение восстановления поврежденных многоквартирных домов в Киевской области.
ОСМД смогут получить компенсацию за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления - Шмыгаль
Фонд энергоэффективности запустил программу "ГрінДім", которая позволит ОСМД получить компенсацию до 1 млн грн на установку солнечных электростанций и до 2 млн грн на установку тепловых насосов для отопления.
В Харькове уже завтра откроют первую подземную школу - мэр
В субботу, 11 мая, в Харькове откроется первая подземная школа на 450 учеников, что позволит обучать 900 детей в две смены.
"Приграничье - это серая зона": Синегубов объяснил, могут ли войска рф зайти на территорию Харьковской области
Северные районы Харьковской области являются "серой зоной", где ведутся активные боевые действия, что позволяет российским войскам проникать в отдельные районы во время боев.
Единство, стойкость и несокрушимый дух: как участники готовятся к забегу в Тернополе
19 мая в Тернополе состоится первый благотворительный забег "RUN 4 VICTORY" для сбора средств для местных воинских частей и муниципалитетов, цель которого - собрать 1,5 миллиона гривен во время четырех марафонов в городах Украины.
Пограничные громады Харьковской области под усиленными массовыми обстрелами врага, есть жертвы - ОВА
Приграничные населенные пункты Харьковской области подверглись интенсивным вражеским обстрелам, что привело к разрушениям, ранениям и гибели людей.
Правительство приняло решение, что позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка - Шмигаль
Кабинет Министров принял решение, позволяющее двум украинским банкам привлечь до 30 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка для поддержки украинского малого и среднего бизнеса путем улучшения льготных условий кредитования.
Кабмин выделит более 7 млрд гривен на восстановление украинской энергосистемы - Шмыгаль
Кабинет министров выделит 7,1 млрд грн на закупку оборудования для восстановления высоковольтной электросети Украины и ее лучшей синхронизации с сетью ЕС.
"Не все партнеры оперативно выполняют договоренности": Зеленский указал на потребность в вооруженной поддержке на фоне попытки рф расширить наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях
Зеленский проинформировал о новых наступательных попытках россии в Донецкой и Харьковской областях, потребность Украины в вооруженной поддержке со стороны союзников для противодействия России, а также о том, что некоторые партнеры не выполняют вовремя договоренности.