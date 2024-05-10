Евроинтеграция будет везде - от Севастополя до Киева - Стефанишина

Украина будет настаивать на том, что соглашение о членстве в ЕС не должно содержать никаких территориальных ограничений. Обращаясь к прецеденту Кипра, мы будем требовать гарантий полной территориальной интеграции в рамках соглашения. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время трансляции из парламента, передает УНН.

Относительно войны и членства в Евросоюзе. Это моя принципиальная позиция, которая базируется на юридических аргументах, связанных с процессом подписания Соглашения об ассоциации. Соглашение об ассоциации было подписано, когда Крым был аннексирован, когда начались военные действия в Донецкой и Луганской областях. Но Соглашение об ассоциации не содержит ни одного положения о его территориальном применении. Так же, как и соглашение о членстве Украины не должно содержать таких ограничений - заявила Стефанишина.

Она отметила, что Европейская Комиссия имеет специальную процедуру, которая включает выдачу рекомендаций для ведения деятельности в странах, где часть территории находится вне контроля правительства.

"Есть пример Кипра, поэтому в своей переговорной рамке мы будем исходить из того, что не может быть никаких ограничений по территориальному применению соглашения. Евроинтеграция будет везде - от Севастополя до Киева", - сказала Стефанишина.

Напомним

Решение о утверждении переговорной рамки с ЕС ожидается в конце июня после выборов Европарламента, по договоренности с лидерами ЕС. Украина выполнила все свои обязательства в рамках этих переговоров, и все необходимые документы будут готовы до конца мая.