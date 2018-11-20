Японія планує відправити експедицію на пошуки води на Місяці

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планує запуск міжнародної дослідницької експедиції до місячного полюсу у 2023 році для підтвердження наявності там водних ресурсів. Про це повідомив  президент агентства Хіроши Ямакава, повідомляє УНН.

"Ми націлені на здійснення точного приземлення на поверхню Місяця за допомогою технології SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), яка знаходиться на стадії розробки. Після цього відбувається план запуску міжнародної дослідницької експедиції до місячного полюсу для підтвердження наявності водних ресурсів і можливості їх вилучення. Дана місія намічена на 2023 фінансовий рік (з 1 квітня 2023 року - ред.)", - повідомив Ямакава.

Як додав Ямакава, для майбутніх пілотованих експедицій на Місяць JAXA розробляється сценарій створення великого космічного апарату, який буде спускатись та підніматись, щоб доставити на Землю зразки місячного ґрунту (місія Heracles).

Крім цього, Ямагава заявив, що планується створення міжнародного місячного порту.

"Що стосується питання про створення місячної станції, в даний час п'ять космічних агентств, що входять в програму МКС, обговорюють участь у створенні місячного орбітального порту до 2020 року", - додає президент агентства JAXA.

Глава JAXA уточнив, що агентство активно працює над створенням концепції великих досліджень і демонстрації технологічних досягнень на місячній поверхні при активному використанні місячного орбітального порту.

Нагадаємо, місія NASA з вивчення семи різних астероїдів за один раз офіційно отримала графік і фінансування після успішного проходження важливої перевірки.

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