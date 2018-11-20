Япония планирует отправить экспедицию на поиски воды на Луне
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует запуск международной исследовательской экспедиции на полюс Луны в 2023 году для подтверждения наличия там водных ресурсов. Об этом сообщил президент агентства Хироши Ямакава, сообщает УНН.
"Мы нацелены на осуществление точного приземления на поверхность Луны с помощью технологии SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), которая находится в стадии разработки. После этого происходит план запуска международной исследовательской экспедиции на полюс Луны для подтверждения наличия водных ресурсов и возможности их изъятия. Данная миссия намечена на 2023 финансовый год (с 1 апреля 2023 года - ред.)", - сообщил Ямакава.
Как добавил Ямакава, для будущих пилотируемых экспедиций на Луну JAXA разрабатывается сценарий создания большого космического аппарата, который будет спускаться и подниматься, чтобы доставить на Землю образцы лунного грунта (миссия Heracles).
Кроме этого, Ямагава заявил, что планируется создание международного лунного порта.
"Что касается вопроса о создании лунной станции, в настоящее время пять космических агентств, входящих в программу МКС, обсуждают участие в создании лунного орбитального порта до 2020 года", - добавляет президент агентства JAXA.
Глава JAXA уточнил, что агентство активно работает над созданием концепции обширных исследований и демонстрации технологических достижений на лунной поверхности при активном использовании лунного орбитального порта.
Напомним, миссия NASA по изучению семи различных астероидов за один раз официально получила график и финансирование после успешного прохождения важной проверки.