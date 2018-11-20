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Япония планирует отправить экспедицию на поиски воды на Луне

Киев  •  УНН

 • 9033 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует запуск международной исследовательской экспедиции на полюс Луны в 2023 году для подтверждения наличия там водных ресурсов. Об этом сообщил президент агентства Хироши Ямакава, сообщает УНН.

"Мы нацелены на осуществление точного приземления на поверхность Луны с помощью технологии SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), которая находится в стадии разработки. После этого происходит план запуска международной исследовательской экспедиции на полюс Луны для подтверждения наличия водных ресурсов и возможности их изъятия. Данная миссия намечена на 2023 финансовый год (с 1 апреля 2023 года - ред.)", - сообщил Ямакава.

Как добавил Ямакава, для будущих пилотируемых экспедиций на Луну JAXA разрабатывается сценарий создания большого космического аппарата, который будет спускаться и подниматься, чтобы доставить на Землю образцы лунного грунта (миссия Heracles).

Кроме этого, Ямагава заявил, что планируется создание международного лунного порта.

"Что касается вопроса о создании лунной станции, в настоящее время пять космических агентств, входящих в программу МКС, обсуждают участие в создании лунного орбитального порта до 2020 года", - добавляет президент агентства JAXA.

Глава JAXA уточнил, что агентство активно работает над созданием концепции обширных исследований и демонстрации технологических достижений на лунной поверхности при активном использовании лунного орбитального порта.

Напомним, миссия NASA по изучению семи различных астероидов за один раз официально получила график и финансирование после успешного прохождения важной проверки.

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