Windows 10 стежить за користувачами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Операційна система Windows 10 може запам'ятовувати усі слова, які користувачі набирають на клавіатурі, в тому числі і сенсорній. Вона робить це автоматично і передає всі дані на сервера Microsoft. Про це повідомляє УНН з посиланням на Рortaltele.
Windows 10, за офіційними даними, встановлена на більш ніж 150 млн комп'ютерів по всьому світу використовує алгоритм запам'ятовування уведених букв.
Компанія Microsoft запевняє, що вона використовує алгоритм запам'ятовування виключно заради функції "Поліпшення розпізнавання рукописного введення і друку"
Раніше в Windows 10 не було можливості відключити збереження інформації про набрані слова і пропозиції, однак відповідне налаштування з'явилося в збірці Spring Creators Update (1803). Щоб позбутися від стеження комп'ютера за тим, що вводить користувач, необхідно відкрити програму "Параметри", а потім перейти в розділ "Конфіденційність". Тут в лівому навігаційному меню знаходиться розділ "Діагностика та відгуки", який і потрібно відкрити.
На екрані відобразиться налаштування "Поліпшення розпізнавання рукописного введення і друку", яке, для повного відключення, слід перевести в неактивний стан. Після цього Windows 10 перестане збирати набрані слова, як на фізичній клавіатурі, так і на віртуальній. Теоретично, це підвищує безпеку всієї операційної системи, оскільки, коли щось запам'ятовує якісь дані, створюється додаткова загроза у разі хакерської атаки.
Як повідомляв УНН, вбудований в операційну систему Windows антивірус Defender почав розцінювати програму для завантаження торрентів μTorrent як вірус і блокувати її.
Нагадаємо, про злам всіх 5 рівнів захисту Windows 10 DRM заявили кіберзлочинці угруповання CODEX.