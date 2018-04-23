Windows 10 стежить за користувачами

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Операційна система Windows 10 може запам'ятовувати усі слова, які користувачі набирають на клавіатурі, в тому числі і сенсорній. Вона робить це автоматично і передає всі дані на сервера Microsoft. Про це повідомляє УНН з посиланням на Рortaltele.