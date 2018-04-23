Windows 10 следит за пользователями

Windows 10, по официальным данным, установлена на более чем 150 млн компьютеров по всему миру использует алгоритм запоминания вводимых букв.

Компания Microsoft уверяет, что она использует алгоритм запоминания исключительно ради функции "Улучшение распознавания рукописного ввода и печати"

Ранее в Windows 10 не было возможности отключить сохранение информации о набранных словах и предложениях, однако соответствующая настройка появилась в сборке Spring Creators Update (1803). Чтобы избавиться от слежки компьютера за тем, что вводит пользователь, необходимо открыть приложение "Параметры", а затем перейти в раздел "Конфиденциальность". Здесь в левом навигационном меню находится раздел "Диагностика и отзывы", который и требуется открыть.

На экране отобразится настройка "Улучшение распознавания рукописного ввода и печати", которую, для ее полного отключения, следует перевести в неактивное положение. После этого Windows 10 перестанет собирать набранные слова, как на физической клавиатуре, так и на виртуальной. Теоретически, это повышает безопасность всей операционной системы, потому как всегда, когда что-то запоминает какие-то данные, создается дополнительная угроза в случае хакерской атаки.

Как сообщал УНН, встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее.



Напомним, о взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX .