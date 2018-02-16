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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65636 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80371 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83087 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108128 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100650 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104699 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111660 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117100 просмотра

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Хакеры заявили о взломе наиболее защищенного Windows 10

Хакеры заявили о взломе наиболее защищенного Windows 10

Киев  •  УНН

 • 13546 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. О взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX, информирует УНН со ссылкой на Game Debate.

Программы Windows 10 UWP (универсальная платформа Windows) уже давно является последним рубежом для хакерских наступлений.

Как пишет издание, платформе Windows Store Майкрософт удалось удержаться дольше, любой формы DRM, которая применяется к играм, и была более успешной, чем Denuvo Anti Tamper.

Но хакеры сумели проникнуть в реализованную на базе UWP декабря Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection. В результате преступники обошли все пять алгоритмов защиты (DRM или digital restrictions management). По словам преступников, сломанными оказались также структуры, как Arxan, MSStore, UWP, XBLive и EAppX.

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Остается выяснить, какие шаги Microsoft применит сейчас в связи с заменой уровней защиты, или же он рассматривает вопрос обновления своих игр UWP с еще более сложными мерами DRM, - пишет издание и призывает специалистов поделиться своими мыслями.

Напомним, УНН сообщал о том, что около миллиарда человек отправляют в день 55 млрд сообщений, пользуясь WhatsAp из-за его надежности.

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