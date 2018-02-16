Хакеры заявили о взломе наиболее защищенного Windows 10
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. О взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX, информирует УНН со ссылкой на Game Debate.
Программы Windows 10 UWP (универсальная платформа Windows) уже давно является последним рубежом для хакерских наступлений.
Как пишет издание, платформе Windows Store Майкрософт удалось удержаться дольше, любой формы DRM, которая применяется к играм, и была более успешной, чем Denuvo Anti Tamper.
Но хакеры сумели проникнуть в реализованную на базе UWP декабря Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection. В результате преступники обошли все пять алгоритмов защиты (DRM или digital restrictions management). По словам преступников, сломанными оказались также структуры, как Arxan, MSStore, UWP, XBLive и EAppX.
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Остается выяснить, какие шаги Microsoft применит сейчас в связи с заменой уровней защиты, или же он рассматривает вопрос обновления своих игр UWP с еще более сложными мерами DRM, - пишет издание и призывает специалистов поделиться своими мыслями.
Напомним, УНН сообщал о том, что около миллиарда человек отправляют в день 55 млрд сообщений, пользуясь WhatsAp из-за его надежности.