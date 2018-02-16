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Хакери заявили про злам найзахищенішого Windows 10

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Про злам усіх 5 рівнів захисту Windows 10 DRM заявили кіберзлочинці угруповання CODEX, інформує УНН з посиланням на Game Debate.

Програми Windows 10 UWP (універсальна платформа Windows) вже давно є останнім рубежем для хакерських наступів.

Як пише видання, платформі Windows Store Майкрософт вдалось втриматися довше, за будь-яку форма DRM, яка застосовується до ігор, і була значно успішнішою, ніж Denuvo Anti Tamper.

Але хакери зуміли проникнути в реалізовану на базі UWP гру Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection. В результаті злочинці обійшли всі п'ять алгоритмів захисту (DRM або digital restrictions management). За словами злочинців, зламаними виявились також структури, як Arxan, MSStore, UWP, XBLive і EAppX.

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Залишається з'ясувати, які кроки Microsoft застосує зараз у зв’язку з заміною рівнів захисту, або ж він розглядає питання щодо оновлення своїх ігор UWP з іще більш складними заходами DRM, - пише видання і закликає фахівців поділитися своїми думками.

Нагадаємо, УНН повідомляв про те, що близько мільярда людей на день відправляють 55 млрд повідомлень, користуючись WhatsAp через його надійність

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