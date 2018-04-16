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Windows начал блокировку μTorrent

Windows начал блокировку μTorrent

Киев  •  УНН

 • 18369 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ExtremeTech.

Отмечается, что вредным μTorrent считают также и ряд других антивирусов - ESET, Sophos, TrendMicro и подобные.

Пока это касается только тех пользователей, у которых последняя версия обновления Windows.

По словам представителя разработчика программы BitTorrent, Inc., изменение в работе Defender было вызвано ошибкой в ​​одной из последних сборок Windows.

Как сообщал УНН, о взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX .

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