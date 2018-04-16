Windows начал блокировку μTorrent
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ExtremeTech.
Отмечается, что вредным μTorrent считают также и ряд других антивирусов - ESET, Sophos, TrendMicro и подобные.
Пока это касается только тех пользователей, у которых последняя версия обновления Windows.
По словам представителя разработчика программы BitTorrent, Inc., изменение в работе Defender было вызвано ошибкой в одной из последних сборок Windows.
Как сообщал УНН, о взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX .