Windows почав блокування μTorrent
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Вбудований в операційну систему Windows антивірус Defender почав розцінювати програму для завантаження торрентів μTorrent як вірус і блокувати її. Про це повідомляє УНН з посиланням на ExtremeTech.
Відзначається, що шкідливим μTorrent вважають також і ряд інших антивірусів – ESET, Sophos, TrendMicro і подібні.
Поки це стосується лише тих користувачів, у яких остання версія оновлення Windows.
За словами представника розробника програми BitTorrent, Inc., зміна в роботі Defender було викликано помилкою в одній з останніх збірок Windows.
Як повідомляв УНН, про злам усіх 5 рівнів захисту Windows 10 DRM заявили кіберзлочинці угруповання CODEX.