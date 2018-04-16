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Windows почав блокування μTorrent

Windows почав блокування μTorrent

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Вбудований в операційну систему Windows антивірус Defender почав розцінювати програму для завантаження торрентів μTorrent як вірус і блокувати її. Про це повідомляє УНН з посиланням на ExtremeTech.

Відзначається, що шкідливим μTorrent вважають також і ряд інших антивірусів – ESET, Sophos, TrendMicro і подібні.

Поки це стосується лише тих користувачів, у яких остання версія оновлення Windows. 

За словами представника розробника програми BitTorrent, Inc., зміна в роботі Defender було викликано помилкою в одній з останніх збірок Windows.

Як повідомляв УНН, про злам усіх 5 рівнів захисту Windows 10 DRM заявили кіберзлочинці угруповання CODEX

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