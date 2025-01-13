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Вже є дві тисячі голосів: Зеленський про обрання керівника академії Сагайдачного через "Армію+"

Вже є дві тисячі голосів: Зеленський про обрання керівника академії Сагайдачного через "Армію+"

Київ • УНН

 • 30061 перегляди

В додатку "Армія+" розпочалось опитування щодо обрання нового керівника Національної академії сухопутних військ. За перші години голосування вже зібрано 2 тисячі голосів, опитування триватиме до кінця п'ятниці.

У застосунку "Армія+" стартувало опитування щодо обрання нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Станом на цей час – 2 тисячі голосів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський нагадав, що сьогодні з Олександром Сирським, Анатолієм Баргилевичем, Михайлом Драпатим і Павлом Палісою обговорювали кадрові питання, зокрема призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. 

"Це одна з ключових інституцій військової освіти в Україні, і академія точно заслуговує на зміни. Які конкретно це будуть зміни і хто буде впроваджувати їх, вирішимо разом з нашими українськими військовими, з усіма нашими воїнами, які хочуть змін.  Для цього в застосунку "Армія+" розпочато відповідне опитування – там п’ять кандидатів на посаду керівника академії, і є можливість запропонувати, що треба змінити в самому процесі навчання, у відносинах всередині академії", - повідомив Зеленський.

За його словами, особливо важливо, щоб курсанти й випускники академії поділилися своїм досвідом та ідеями.

Станом на цей час – 2 тисячі голосів, і це за кілька годин від запуску опитування. Я дякую всім, хто бере участь. Застосунок "Армія+" доступний для всіх наших воїнів 

- повідомив Зеленський.

Обрання нового керівника академії Сагайдачного через "Армію+": опитування триватиме до кінця п’ятниці 13.01.25, 19:53 • 28394 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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