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Уже есть две тысячи голосов: Зеленский об избрании руководителя академии Сагайдачного через "Армию+"

Уже есть две тысячи голосов: Зеленский об избрании руководителя академии Сагайдачного через "Армию+"

Киев  •  УНН

 • 5443 просмотра

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В приложении "Армия+" начался опрос по избранию нового руководителя Национальной академии сухопутных войск. За первые часы голосования уже собрано 2 тысячи голосов, опрос продлится до конца пятницы.

В приложении «Армия+» стартовал опрос по избранию нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. По состоянию на данный момент - 2 тысячи голосов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский напомнил, что сегодня с Александром Сырским, Анатолием Баргилевичем, Михаилом Драпатым и Павлом Палисой обсуждали кадровые вопросы, в частности назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. 

«Это одна из ключевых институтов военного образования в Украине, и академия точно заслуживает изменений. Какие конкретно это будут изменения и кто будет внедрять их, решим вместе с нашими украинскими военными, со всеми нашими воинами, которые хотят изменений. [Для этого в приложении «Армия+» начат соответствующий опрос - там пять кандидатов на должность руководителя академии, и есть возможность предложить, что надо изменить в самом процессе обучения, в отношениях внутри академии», - сообщил Зеленский.

По его словам, особенно важно, чтобы курсанты и выпускники академии поделились своим опытом и идеями.

По состоянию на это время - 2 тысячи голосов, и это за несколько часов от запуска опроса. Я благодарю всех, кто участвует. Приложение «Армия+» доступно для всех наших воинов 

- сообщил Зеленский.

Избрание нового руководителя академии Сагайдачного через "Армию+": опрос продлится до конца пятницы13.01.25, 19:53 • 18255 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
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