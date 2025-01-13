Уже есть две тысячи голосов: Зеленский об избрании руководителя академии Сагайдачного через "Армию+"

В приложении «Армия+» стартовал опрос по избранию нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. По состоянию на данный момент - 2 тысячи голосов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Зеленский напомнил, что сегодня с Александром Сырским, Анатолием Баргилевичем, Михаилом Драпатым и Павлом Палисой обсуждали кадровые вопросы, в частности назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

«Это одна из ключевых институтов военного образования в Украине, и академия точно заслуживает изменений. Какие конкретно это будут изменения и кто будет внедрять их, решим вместе с нашими украинскими военными, со всеми нашими воинами, которые хотят изменений. [Для этого в приложении «Армия+» начат соответствующий опрос - там пять кандидатов на должность руководителя академии, и есть возможность предложить, что надо изменить в самом процессе обучения, в отношениях внутри академии», - сообщил Зеленский.

По его словам, особенно важно, чтобы курсанты и выпускники академии поделились своим опытом и идеями.

По состоянию на это время - 2 тысячи голосов, и это за несколько часов от запуска опроса. Я благодарю всех, кто участвует. Приложение «Армия+» доступно для всех наших воинов - сообщил Зеленский.

Избрание нового руководителя академии Сагайдачного через "Армию+": опрос продлится до конца пятницы