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Винесено вироки учасникам схеми торгівлі людьми у сфері репродукції

Винесено вироки учасникам схеми торгівлі людьми у сфері репродукції

Київ • УНН

 • 12692 перегляди

Двоє менеджерів клінік та адвокат засуджені до умовного терміну за торгівлю людьми у сфері репродукції.

Два менеджери клінік та адвокат дістали умовні покарання, втім зазначається про понад 10 учасників схеми.

Пише УНН із посиланням на  пресслужбу органів прокуратури Києва.

Учасники схеми із торгівлі людьми у сфері репродукції отримали судові вироки – двоє співробітників медичних клінік, а також адвокат засуджені до 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового терміну на 3 роки.

За даними столичної прокуратури, обвинувальний акт щодо організатора схеми та інших співучасників найближчими днями буде скеровано до суду. Йдеться про 12 фігурантів схеми торгівлі людьми у сфері репродукції.

Як виглядала схема

Злочинна група працювала щонайменше з 2019 року.

На роль сурогатних матерів шукали українок із фінансовими труднощами, переважно на Харківщині. У Києві репродуктивна клініка, яка забезпечувала медичну частину, створювала ембріони і підсаджувала їх сурогатним матерям.

Наразі доведено, що 10 дітей були народжені сурогатними матерями для одностатевих пар і вивезені до країн ЄС. Відповідна схема працювала не менш ніж 4 роки.

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Вивозили щонайменше 40 дітей, починаючи з 2019 року.  

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Важливо

У прокуратурі Києва також зазначають, що українське законодавство дозволяє звернутись за допомогою до послуг сурогатної матері. Але лише сімейним парам, які за станом здоров’я не можуть стати батьками без допомоги лікарів. Тобто це мають бути виключно чоловік та дружина (подружжя).

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
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