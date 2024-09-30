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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вынесены приговоры участникам схемы торговли людьми в сфере репродукции

Вынесены приговоры участникам схемы торговли людьми в сфере репродукции

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 13:37  •  3550 просмотра

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Двое менеджеров клиник и адвокат приговорены к условному сроку за торговлю людьми в сфере репродукции.

Два менеджера клиник и адвокат получили условные наказания, впрочем отмечается о более 10 участниках схемы.

Пишет УНН со ссылкой на  пресс-службу органов прокуратуры Киева.

Участники схемы по торговле людьми в сфере репродукции получили судебные приговоры - двое сотрудников медицинских клиник, а также адвокат приговорены к 5 годам лишения свободы с установлением испытательного срока на 3 года.

По данным столичной прокуратуры, обвинительный акт в отношении организатора схемы и других соучастников в ближайшие дни будет направлен в суд. Речь идет о 12 фигурантах схемы торговли людьми в сфере репродукции.

Как выглядела схема

Преступная группа работала по меньшей мере с 2019 года.

На роль суррогатных матерей искали украинок с финансовыми трудностями, преимущественно на Харьковщине. В Киеве репродуктивная клиника, которая обеспечивала медицинскую часть, создавала эмбрионы и подсаживала их суррогатным матерям.

Сейчас доказано, что 10 детей были рождены суррогатными матерями для однополых пар и вывезены в страны ЕС. Соответствующая схема работала не менее 4 лет.

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Вывозили по меньшей мере 40 детей, начиная с 2019 года.  

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Важно

В прокуратуре Киева также отмечают, что украинское законодательство позволяет обратиться за помощью к услугам суррогатной матери. Но только семейным парам, которые по состоянию здоровья не могут стать родителями без помощи врачей. То есть это должны быть исключительно муж и жена (супруги).

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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