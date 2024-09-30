Вынесены приговоры участникам схемы торговли людьми в сфере репродукции
Киев • УНН
Двое менеджеров клиник и адвокат приговорены к условному сроку за торговлю людьми в сфере репродукции.
Два менеджера клиник и адвокат получили условные наказания, впрочем отмечается о более 10 участниках схемы.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу органов прокуратуры Киева.
Участники схемы по торговле людьми в сфере репродукции получили судебные приговоры - двое сотрудников медицинских клиник, а также адвокат приговорены к 5 годам лишения свободы с установлением испытательного срока на 3 года.
По данным столичной прокуратуры, обвинительный акт в отношении организатора схемы и других соучастников в ближайшие дни будет направлен в суд. Речь идет о 12 фигурантах схемы торговли людьми в сфере репродукции.
Как выглядела схема
Преступная группа работала по меньшей мере с 2019 года.
На роль суррогатных матерей искали украинок с финансовыми трудностями, преимущественно на Харьковщине. В Киеве репродуктивная клиника, которая обеспечивала медицинскую часть, создавала эмбрионы и подсаживала их суррогатным матерям.
Сейчас доказано, что 10 детей были рождены суррогатными матерями для однополых пар и вывезены в страны ЕС. Соответствующая схема работала не менее 4 лет.
Вывозили по меньшей мере 40 детей, начиная с 2019 года.
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Важно
В прокуратуре Киева также отмечают, что украинское законодательство позволяет обратиться за помощью к услугам суррогатной матери. Но только семейным парам, которые по состоянию здоровья не могут стать родителями без помощи врачей. То есть это должны быть исключительно муж и жена (супруги).
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