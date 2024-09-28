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Директора реабилитационного центра на Львовщине отстранили из-за обвинений в насилии над детьми

Директора реабилитационного центра на Львовщине отстранили из-за обвинений в насилии над детьми

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 13:56  •  2302 просмотра

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Руководителя учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области отстранили от работы на время проверки. Воспитанники обвинили его в физическом, психологическом и сексуальном насилии.

На время проведения проверки руководителя учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области, которого воспитанники обвинили в насилии, отстранили от работы. Об этом сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

По словам Козицкого, на место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента Львовской ОГА. Львовская ОГА полностью способствует расследованию.

На время проведения проверки руководителя заведения отстранили от работы

- сообщил он.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о физическом, психологическом и сексуальном насилии над детьми со стороны директора реабилитационного центра на Львовщине, в котором размещали детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями. Директор заведения публично унижал и угрожал детям, зафиксированы свидетельства детей о том, что директор совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц.

На время расследования детей из реабилитационного центра переместили в безопасное место, сообщили в прокуратуре.

Систематически била детей: воспитательницу детдома подозревают в издевательствах28 ноября 2023, 09:03 • 26047 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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