Директора реабилитационного центра на Львовщине отстранили из-за обвинений в насилии над детьми

На время проведения проверки руководителя учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области, которого воспитанники обвинили в насилии, отстранили от работы. Об этом сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

По словам Козицкого, на место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента Львовской ОГА. Львовская ОГА полностью способствует расследованию.

На время проведения проверки руководителя заведения отстранили от работы - сообщил он.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о физическом, психологическом и сексуальном насилии над детьми со стороны директора реабилитационного центра на Львовщине, в котором размещали детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями. Директор заведения публично унижал и угрожал детям, зафиксированы свидетельства детей о том, что директор совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц.

На время расследования детей из реабилитационного центра переместили в безопасное место, сообщили в прокуратуре.

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