Директора реабілітаційного центру на Львівщині відсторонили через звинувачення у насильстві над дітьми
Київ • УНН
Керівника навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області відсторонили від роботи на час перевірки. Вихованці звинуватили його у фізичному, психологічному та сексуальному насильстві.
На час проведення перевірки керівника навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області, якого вихованці звинуватили в насильстві, відсторонили від роботи. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Деталі
За словами Козицького, на місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОДА. Львівська ОВА повністю сприяє розслідуванню.
На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про фізичне, психологічне та сексуальне насильство над дітьми з боку директора реабілітаційного центру на Львівщині, в якому розміщували дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Директор закладу публічно принижував та погрожував дітям, зафіксовані свідчення дітей про те, що директор здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок.
На час розслідування дітей з реабілітаційного центру перемістили у безпечне місце, повідомили у прокуратурі.
Систематично била дітей: виховательку дитбудинку підозрюють у знущаннях28.11.23, 11:03 • 26175 переглядiв