В'ятрович розказав про декомунізацію у Криму

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Назви, які мають бути змінені на території Криму в рамках процесу декомунізації, вже опрацьовані і, більше того, проголосовані в парламенті. Про це голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомив під час чату із українцями, передає УНН.