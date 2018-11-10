В'ятрович розказав про декомунізацію у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Назви, які мають бути змінені на території Криму в рамках процесу декомунізації, вже опрацьовані і, більше того, проголосовані в парламенті. Про це голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомив під час чату із українцями, передає УНН.
"Назви, які мають бути змінені на території Криму в рамках процесу декомунізації, вже опрацьовані і, більше того, проголосовані в парламенті, але вступлять в дію після звільнення Криму", - зазначив В’ятрович.
За його словами, "це близько сімдесяти з чимось назв, значній частині з яких повернуть історичні назви, зокрема, історичні кримськотатарські назви".
Нагадаємо, голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомив, що для завершення топонімічної декомунізації залишилось перейменувати дві області, один район та 9 населених пунктів.