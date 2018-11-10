Вятрович рассказал о декоммунизации в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованны в парламенте. Об этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил во время чата с украинцами, передает УНН.
"Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма", - отметил Вятрович.
По его словам, "это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия".
Напомним, глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, что для завершения топонимической декоммунизации осталось переименовать две области, один район и 9 населенных пунктов.