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Всесвітній день боротьби проти бідності, Міжнародний день анекдоту, День слідчого: що відзначити 1 липня

Київ • УНН

 • 161 перегляди

1-го липня світ відзначає Міжнародний день анекдоту та жартів, а також День винаходу сонцезахисних окулярів. В Україні святкують професійне свято слідчі та архітектори.

Всесвітній день боротьби проти бідності, Міжнародний день анекдоту, День слідчого: що відзначити 1 липня

Сьогодні, 1 липня, за підтримки Організації Об’єднаних Націй відзначається Всесвітній день боротьби проти бідності. В Україні святкують професійне свято слідчі та архітектори, а у світі відзначається Міжнародний день анекдоту та жартів, пише УНН.

Всесвітній день боротьби проти бідності

У 2001 році ООН оголосила амбітну програму боротьби з бідністю. Згідно звіту організації, до 2015 року у країнах Африки, Азії, Латинської Америки кількість голодуючих людей зменшилася більш ніж на 215 мільйонів.

Попри це, близько 800 мільйонів жителів нашої планети й досі живуть за межею крайньої бідності.

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День слідства (День слідчого)

В Україні в цей день святкується День слідства, або День слідчого - професійна дата працівників внутрішніх справ. 

Ще у 1963 році МВС отримало право проводити попереднє слідство. З того часу слідчі отримали процесуальну самостійність. В 1998 році Міністерством внутрішніх справ України було офіційно затверджено 1-е липня професійним святом слідчих органів внутрішніх справ України.

Слідчі-фахівці працюють в усіх правоохоронних органах країни – прокуратурі, поліції, службі безпеки тощо. Вони збирають докази, проводять допити свідків та фігурантів по справах, ведуть досудове розслідування обставин. Слідчі дотримуються принципів презумпції невинуватості, затримують небезпечних злочинців, захищають громадян України від злодіїв, шахраїв, вбивць.

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Міжнародний день анекдоту та жартів

Міжнародний день анекдоту та жартів був започаткований у 1994 році американським письменником Уейном Рейнегалем аби збільшити продажі своєї двотомної збірки офісних жартів та анекдотів. Цей день став часом для розповіді жартів, сміху та позитивних емоцій.

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День винаходу сонцезахисних окулярів

Сьогодні гарна нагода надіти красиві та модні сонцезахисні окуляри. Адже саме у цей день винахід відзначає своє народження. Три століття тому сонцезахисні окуляри мали інший вигляд. На скельця наносили кольорову фарбу або лак. Це створювало ефект затемнення.

Модниці тих часів оцінили винахід, тож полюбляли носити окуляри на прогулянках спекотної днини. Раніше окуляри для заможних людей виготовляли з дорогих матеріалів, а сама річ вважалася предметом розкоші.

Масове промислове виробництво сонцезахисних окулярів було впроваджене у Франції за часів правління Наполеону. Імператор замовив виготовлення аксесуарів для своєї армії, що знаходилася з військовою місією в Африці. На скельця окулярів наносили сажу, а зверху – лак.

На повну силу випускати ці потрібні аксесуари почали у 20-х роках минулого століття. Окуляри стали модними, їх почали стали з різних матеріалів та красиво оздоблювати.

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День архітектури України

В 1995 році тодішній Президент України Леонід Кучма "на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їх творчих спілок, працівників проектних організацій  і  місцевих органів містобудування та архітектури" постановив встановити День архітектури України, який відзначати щорічно 1 липня - у Всесвітній день архітектури.

Також Кучма постановив проводити присудження та вручення Державних премій України по архітектурі до Дня архітектури України. 

Робота архітектора вимагає точності інженерних розрахунків і натхненного творчого підходу.  Архітектура поєднує в собі матеріальні та духовні складові. Це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель і споруд, які формують просторове середовище людей.

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Церковне свято 

1 липня - святих чудотворців і безсрібників Косми та Дам’яна - це двоє братів, які прославилися своєю безкорисливою допомогою хворим, а також численними чудесами зцілення. Їх шанують як у православній, так і в католицькій традиції.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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