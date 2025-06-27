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7 працівникам Харківського СІЗО повідомили про підозру через побиття ув'язненого до смерті

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Сім працівників Харківського СІЗО, включаючи колишнього керівника, підозрюються у причетності до смерті ув'язненого. Потерпілого побили інші в'язні, що призвело до його загибелі.

7 працівникам Харківського СІЗО повідомили про підозру через побиття ув'язненого до смерті

У Харкові повідомили про підозру 7 працівникам СІЗО за причетність до смертельного побиття ув'язненого, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що правоохоронці "встановили факт причетності 7 службових осіб ДУ "Харківський слідчий ізолятор", у тому числі колишнього виконувача обовʼязків начальника цього СІЗО до смерті одного із увʼязнених". "Зʼясовано, що 14 квітня цього року, потерпілого побили інші вʼязні, внаслідок отриманих травм він помер", - вказали у прокуратурі.

"Під час слідства були здобуті докази причетності до цієї події працівників Харківського СІЗО. Сьогодні прокурори вручили підозру колишньому т.в.о. начальника ДУ "Харківський слідчий ізолятор" та двом старшим оперуповноваженим за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 КК України. Ще 4 колишнім співробітникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 КК України", - повідомили в прокуратурі.

Вказано, що стосовно колишнього т.в.о. начальника ДУ "Харківський слідчий ізолятор" та двох старших оперуповноваженим готується клопотання до суду про їх арешт.

Також повідомляється, що стосовно ще 4 колишніх співробітників до суду готують клопотання про обрання їм запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Харків
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