7 сотрудникам Харьковского СИЗО сообщили о подозрении из-за избиения заключенного до смерти
Киев • УНН
Семь работников Харьковского СИЗО, включая бывшего руководителя, подозреваются в причастности к смерти заключенного. Потерпевшего избили другие заключенные, что привело к его гибели.
В Харькове сообщили о подозрении 7 сотрудникам СИЗО за причастность к смертельному избиению заключенного, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что правоохранители "установили факт причастности 7 должностных лиц ГУ "Харьковский следственный изолятор", в том числе бывшего исполняющего обязанности начальника этого СИЗО к смерти одного из заключенных". "Выяснено, что 14 апреля этого года, потерпевшего избили другие заключенные, в результате полученных травм он умер", - указали в прокуратуре.
"В ходе следствия были получены доказательства причастности к этому событию работников Харьковского СИЗО. Сегодня прокуроры вручили подозрение бывшему в.и.о. начальника ГУ "Харьковский следственный изолятор" и двум старшим оперуполномоченным по ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 УК Украины. Еще 4 бывшим сотрудникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.
Указано, что в отношении бывшего в.и.о. начальника ГУ "Харьковский следственный изолятор" и двух старших оперуполномоченных готовится ходатайство в суд об их аресте.
Также сообщается, что в отношении еще 4 бывших сотрудников в суд готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается.
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