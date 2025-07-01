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Всемирный день борьбы с бедностью, Международный день анекдота, День следователя: что отметить 1 июля

Киев • УНН

 • 148 просмотра

1 июля мир отмечает Международный день анекдота и шуток, а также День изобретения солнцезащитных очков. В Украине празднуют профессиональный праздник следователи и архитекторы.

Всемирный день борьбы с бедностью, Международный день анекдота, День следователя: что отметить 1 июля

Сегодня, 1 июля, при поддержке Организации Объединенных Наций отмечается Всемирный день борьбы против бедности. В Украине празднуют профессиональный праздник следователи и архитекторы, а в мире отмечается Международный день анекдота и острот, пишет УНН.

Всемирный день борьбы против бедности

В 2001 году ООН объявила амбициозную программу борьбы с бедностью. Согласно отчету организации, к 2015 году в странах Африки, Азии, Латинской Америки количество голодающих людей уменьшилось более чем на 215 миллионов.

Несмотря на это, около 800 миллионов жителей нашей планеты до сих пор живут за чертой крайней бедности.

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День следствия (День следователя)

В Украине в этот день празднуется День следствия, или День следователя — профессиональная дата работников внутренних дел. 

Ещё в 1963 году МВД получило право проводить предварительное следствие. С тех пор следователи получили процессуальную самостоятельность. В 1998 году Министерством внутренних дел Украины было официально утверждено 1 июля профессиональным праздником следователей органов внутренних дел Украины.

Следователи-специалисты работают во всех правоохранительных органах страны – прокуратуре, полиции, службе безопасности и т.д. Они собирают доказательства, проводят допросы свидетелей и фигурантов по делам, ведут досудебное расследование обстоятельств. Следователи придерживаются принципов презумпции невиновности, задерживают опасных преступников, защищают граждан Украины от воров, мошенников, убийц.

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Международный день анекдота и шуток

Международный день анекдота и шуток был учрежден в 1994 году американским писателем Уэйном Рейнегалом, чтобы увеличить продажи своего двухтомного сборника офисных шуток и анекдотов. Этот день стал временем для рассказывания шуток, смеха и позитивных эмоций.

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День изобретения солнцезащитных очков

Сегодня хорошая возможность надеть красивые и модные солнцезащитные очки. Ведь именно в этот день изобретение отмечает своё рождение. Три столетия назад солнцезащитные очки выглядели иначе. На стёкла наносили цветную краску или лак. Это создавало эффект затемнения.

Модницы тех времён оценили изобретение, поэтому любили носить очки на прогулках в знойный день. Ранее очки для состоятельных людей изготавливали из дорогих материалов, а сама вещь считалась предметом роскоши.

Массовое промышленное производство солнцезащитных очков было внедрено во Франции во времена правления Наполеона. Император заказал изготовление аксессуаров для своей армии, находившейся с военной миссией в Африке. На стёкла очков наносили сажу, а сверху – лак.

В полную силу выпускать эти необходимые аксессуары начали в 20-х годах прошлого века. Очки стали модными, их стали делать из разных материалов и красиво украшать.

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День архитектуры Украины

В 1995 году тогдашний Президент Украины Леонид Кучма "в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций  и  местных органов градостроительства и архитектуры" постановил установить День архитектуры Украины, который отмечать ежегодно 1 июля - во Всемирный день архитектуры.

Также Кучма постановил производить присуждение и вручение Государственных премий Украины по архитектуре ко Дню архитектуры Украины. 

Работа архитектора требует точности инженерных расчетов и вдохновенного творческого подхода.  Архитектура сочетает в себе материальные и духовные составляющие. Это одновременно наука и искусство проектирования зданий, а также собственно система зданий и сооружений, которые формируют пространственную среду людей.

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Церковный праздник 

1 июля - святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана - это два брата, прославившиеся своей бескорыстной помощью больным, а также многочисленными чудесами исцеления. Их почитают как в православной, так и в католической традиции.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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