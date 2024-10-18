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Вперше доступна звітність про перекази бізнесу та населення

Київ • УНН

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Національний банк України оприлюднив звітність про обсяги використання кредитових трансферів та прямих дебетів. За перше півріччя 2024 року здійснено 1848 млн операцій на суму майже 20166 млрд грн в межах України.

Вперше доступна звітність про перекази бізнесу та населення

Інформація про обсяги використання кредитових трансферів та прямих дебетів як платіжних інструментів, оприлюднена Національним банком України, передає УНН.

Деталі

Національний банк України вперше публікує інформацію про обсяги використання таких платіжних інструментів, як кредитовий трансфер та прямий дебет, збір якої запроваджено з минулого року.

Запровадження дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні європейські підходи до оцінки обсягів платіжних операцій [як з використанням платіжних карток, так й ініційованих безпосередньо з рахунків користувачів без використання платіжних карток (тобто кредитовий трансфер та прямий дебет)], пояснює регулятор.

Згідно за актуальними даними, в Україні 62 банки та одна небанківська фінансова установа надають відповідні послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

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За перше півріччя 2024 року здійснено 0,8 млн шт. платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 21,23 млрд грн.

Але, як вказується, більш розповсюдженими є платіжні операції, ініційовані із застосуванням кредитового трансферу. Таких, у першому півріччі цього року їх здійснено:

в межах України – 1 848 млн шт. на суму майже 20 166 млрд грн;

в Україну – 2,52 млн шт. на суму 33,89 млрд доларів США в екв.;

з України – 0,56 млн шт. на суму 35,09 млрд доларів США в екв.

Найбільша кількість платіжних операцій (із застосуванням кредитового трансферу) в межах України виконана з рахунків фізичних осіб.

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Це 1 603,7 млн шт., або 86,78% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

У НБУ уточнюють, що за сумою найбільше таких платіжних операцій було здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 18 063,20 млрд грн, або 89,57% від загальної суми.

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом, за зовнішньоекономічними контрактами.

Відповідно до даних аналітичної доповіді регулятора, це 0,52 млн шт. на суму 35,02 млрд доларів США в екв. Це становить 93,67% та 99,8% від загальної кількості та суми таких платіжних операцій.

Цікаво, що географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (60,51%), а також Швейцарії (10,33%) і Китаю (5,06%).

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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