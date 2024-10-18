Вперше доступна звітність про перекази бізнесу та населення

Інформація про обсяги використання кредитових трансферів та прямих дебетів як платіжних інструментів, оприлюднена Національним банком України, передає УНН.

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Національний банк України вперше публікує інформацію про обсяги використання таких платіжних інструментів, як кредитовий трансфер та прямий дебет, збір якої запроваджено з минулого року.

Запровадження дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні європейські підходи до оцінки обсягів платіжних операцій [як з використанням платіжних карток, так й ініційованих безпосередньо з рахунків користувачів без використання платіжних карток (тобто кредитовий трансфер та прямий дебет)], пояснює регулятор.

Згідно за актуальними даними, в Україні 62 банки та одна небанківська фінансова установа надають відповідні послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

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За перше півріччя 2024 року здійснено 0,8 млн шт. платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 21,23 млрд грн.

Але, як вказується, більш розповсюдженими є платіжні операції, ініційовані із застосуванням кредитового трансферу. Таких, у першому півріччі цього року їх здійснено:

в межах України – 1 848 млн шт. на суму майже 20 166 млрд грн;

в Україну – 2,52 млн шт. на суму 33,89 млрд доларів США в екв.;

з України – 0,56 млн шт. на суму 35,09 млрд доларів США в екв.

Найбільша кількість платіжних операцій (із застосуванням кредитового трансферу) в межах України виконана з рахунків фізичних осіб.

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Це 1 603,7 млн шт., або 86,78% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

У НБУ уточнюють, що за сумою найбільше таких платіжних операцій було здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 18 063,20 млрд грн, або 89,57% від загальної суми.

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом, за зовнішньоекономічними контрактами.

Відповідно до даних аналітичної доповіді регулятора, це 0,52 млн шт. на суму 35,02 млрд доларів США в екв. Це становить 93,67% та 99,8% від загальної кількості та суми таких платіжних операцій.

Цікаво, що географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (60,51%), а також Швейцарії (10,33%) і Китаю (5,06%).

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