Впервые доступна отчетность о переводах бизнеса и населения

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Киев • УНН
Национальный банк Украины обнародовал отчетность об объемах использования кредитных трансферов и прямых дебетов. За первое полугодие 2024 года осуществлено 1848 млн операций на сумму почти 20166 млрд грн в пределах Украины.
Информация об объемах использования кредитных трансферов и прямых дебетов как платежных инструментов, обнародована Национальным банком Украины, передает УНН.
Детали
Национальный банк Украины впервые публикует информацию об объемах использования таких платежных инструментов, как кредитный трансфер и прямой дебет, сбор которой введен с прошлого года.
Введение позволяет имплементировать в украинской платежной сфере современные европейские подходы к оценке объемов платежных операций [как с использованием платежных карт, так и инициированных непосредственно со счетов пользователей без использования платежных карт (то есть кредитный трансфер и прямой дебет)], объясняет регулятор.
Согласно актуальным данным, в Украине 62 банка и одно небанковское финансовое учреждение предоставляют соответствующие услуги по выполнению платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета.
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За первое полугодие 2024 года осуществлено 0,8 млн шт. платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 21,23 млрд грн.
Но, как указывается, более распространенными являются платежные операции, инициированные с применением кредитового трансфера. Таких, в первом полугодии этого года их осуществлено:
в пределах Украины - 1 848 млн шт. на сумму почти 20 166 млрд грн;
в Украину - 2,52 млн шт. на сумму 33,89 млрд долларов США в экв;
из Украины - 0,56 млн шт. на сумму 35,09 млрд долларов США в экв.
Наибольшее количество платежных операций (с применением кредитового трансфера) в пределах Украины выполнено со счетов физических лиц.
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Это 1 603,7 млн шт., или 86,78% от общего количества соответствующих платежных операций.
В НБУ уточняют, что по сумме больше всего таких платежных операций было осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 18 063,20 млрд грн, или 89,57% от общей суммы.
Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитного трансфера, осуществлен бизнесом, по внешнеэкономическим контрактам
Согласно данным аналитического доклада регулятора, это 0,52 млн шт. на сумму 35,02 млрд долларов США в экв. Соответственно это составляет 93,67% и 99,8% от общего количества и суммы таких платежных операций.
Интересно, что географически больше всего средств поступило в страны ЕС (60,51%), а также Швейцарию (10,33%) и Китай (5,06%).
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