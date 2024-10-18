Впервые доступна отчетность о переводах бизнеса и населения

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Национальный банк Украины обнародовал отчетность об объемах использования кредитных трансферов и прямых дебетов. За первое полугодие 2024 года осуществлено 1848 млн операций на сумму почти 20166 млрд грн в пределах Украины.

Информация об объемах использования кредитных трансферов и прямых дебетов как платежных инструментов, обнародована Национальным банком Украины, передает УНН.

Детали

Национальный банк Украины впервые публикует информацию об объемах использования таких платежных инструментов, как кредитный трансфер и прямой дебет, сбор которой введен с прошлого года.

Введение позволяет имплементировать в украинской платежной сфере современные европейские подходы к оценке объемов платежных операций [как с использованием платежных карт, так и инициированных непосредственно со счетов пользователей без использования платежных карт (то есть кредитный трансфер и прямой дебет)], объясняет регулятор.

Согласно актуальным данным, в Украине 62 банка и одно небанковское финансовое учреждение предоставляют соответствующие услуги по выполнению платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета.

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За первое полугодие 2024 года осуществлено 0,8 млн шт. платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 21,23 млрд грн.

Но, как указывается, более распространенными являются платежные операции, инициированные с применением кредитового трансфера. Таких, в первом полугодии этого года их осуществлено:

в пределах Украины - 1 848 млн шт. на сумму почти 20 166 млрд грн;

в Украину - 2,52 млн шт. на сумму 33,89 млрд долларов США в экв;

из Украины - 0,56 млн шт. на сумму 35,09 млрд долларов США в экв.

Наибольшее количество платежных операций (с применением кредитового трансфера) в пределах Украины выполнено со счетов физических лиц.

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Это 1 603,7 млн шт., или 86,78% от общего количества соответствующих платежных операций.

В НБУ уточняют, что по сумме больше всего таких платежных операций было осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 18 063,20 млрд грн, или 89,57% от общей суммы.

Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитного трансфера, осуществлен бизнесом, по внешнеэкономическим контрактам

Согласно данным аналитического доклада регулятора, это 0,52 млн шт. на сумму 35,02 млрд долларов США в экв. Соответственно это составляет 93,67% и 99,8% от общего количества и суммы таких платежных операций.

Интересно, что географически больше всего средств поступило в страны ЕС (60,51%), а также Швейцарию (10,33%) и Китай (5,06%).

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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