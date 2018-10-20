Ворог знову використав ПТКР на Донбасі: поранено одного військового

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. З початку сьогоднішньої доби до 18:00 окупанти уже сім разів відкривали вогонь у бік бійців Об'єднаних сил на Донбасі, зокрема, застосувавши протитанкову керовану ракету (ПТКР). У результаті обстрілів є один поранений у лавах української армії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.