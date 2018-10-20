Ворог знову використав ПТКР на Донбасі: поранено одного військового

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. З початку сьогоднішньої доби до 18:00 окупанти уже сім разів відкривали вогонь у бік бійців Об'єднаних сил на Донбасі, зокрема, застосувавши протитанкову керовану ракету (ПТКР). У результаті обстрілів є один поранений у лавах української армії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. В одному з випадків, в районі Гнутового, противник застосував протитанкову керовану ракету", - повідомили у штабі.

Крім того, як зазначається, ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Шуми, Мар’їнка, Гнутове та Широкине.

"Внаслідок обстрілів російських окупантів, на жаль, поранено одного українського військовослужбовця", - додали у штабі.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Напередодні бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню.

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