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Вночі 12 травня у Києві частково обмежать рух на ділянці вул. Еспланадної

Вночі 12 травня у Києві частково обмежать рух на ділянці вул. Еспланадної

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Із 22:00 11 травня до 08:00 12 травня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на вул. Еспланадній на ділянці від вул. Басейної до вул. Рогнідинської буде частково обмежено рух транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайта КМДА.

"Із 22:00 11 травня до 08:00 12 травня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на вул. Еспланадній на ділянці від вул. Басейної до вул. Рогнідинської буде частково обмежено рух транспорту", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві, 12 травня у центрі столиці заборонять рух транспорту за маршрутом ІV Київського Євро Марафону.

“Проведення спортивної події підтримано розпорядженням КМДА № 747. Документом передбачено заборону руху всіх видів транспортних засобів із 08:00 до 15:30 12 травня за маршрутом забігу”, — йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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