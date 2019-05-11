Вночі 12 травня у Києві частково обмежать рух на ділянці вул. Еспланадної
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Із 22:00 11 травня до 08:00 12 травня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на вул. Еспланадній на ділянці від вул. Басейної до вул. Рогнідинської буде частково обмежено рух транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайта КМДА.
"Із 22:00 11 травня до 08:00 12 травня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на вул. Еспланадній на ділянці від вул. Басейної до вул. Рогнідинської буде частково обмежено рух транспорту", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві, 12 травня у центрі столиці заборонять рух транспорту за маршрутом ІV Київського Євро Марафону.
“Проведення спортивної події підтримано розпорядженням КМДА № 747. Документом передбачено заборону руху всіх видів транспортних засобів із 08:00 до 15:30 12 травня за маршрутом забігу”, — йдеться в повідомленні.