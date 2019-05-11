Вночі 12 травня у Києві частково обмежать рух на ділянці вул. Еспланадної

КИЇВ. 11 травня. УНН. Із 22:00 11 травня до 08:00 12 травня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на вул. Еспланадній на ділянці від вул. Басейної до вул. Рогнідинської буде частково обмежено рух транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайта КМДА.