Ночью 12 мая в Киеве частично ограничат движение на участке ул. Эспланадной
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. С 22:00 11 мая до 08:00 12 мая в связи с выполнением ремонтных работ на ул. Эспланадной на участке от ул. Бассейной до ул. Рогнединской будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.
"С 22:00 11 мая до 08:00 12 мая в связи с выполнением ремонтных работ на ул. Эспланадной на участке от ул. Бассейной до ул. Рогнединской будет частично ограничено движение транспорта", говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве, 12 мая в центре столицы запретят движение транспорта по маршруту ІV Киевского Евро Марафона.
"Проведение спортивного события поддержано распоряжением КГГА № 747. Документом предусмотрен запрет движения всех видов транспортных средств с 08:00 до 15:30 12 мая по маршруту забега", - говорится в сообщении.