Стало відомо, які столичні вулиці перекриють через євромарафон

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Києві, 12 травня у центрі столиці заборонять рух транспорту за маршрутом ІV Київського Євро Марафону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

“Проведення спортивної події підтримано розпорядженням КМДА № 747. Документом передбачено заборону руху всіх видів транспортних засобів із 08:00 до 15:30 12 травня за маршрутом забігу”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, марафон триватиме за маршрутом: старт із вулиці Великої Васильківської, 55 (територія НСК “Олімпійський”) — вулиця Саксаганського — площа Перемоги — проспект Перемоги (непарний бік) до перехрестя з провулком Польовим — розворот (проспект Перемоги, 45) — проспект Перемоги — площа Перемоги — вулиця Саксаганського — вулиця Велика Васильківська — розворот на перехресті з вулицею Джона Маккейна (вулиця Івана Кудрі) — вулиця Велика Васильківська — вулиця Жилянська — фініш на вулиці Великій Васильківській, 55 (територія НСК “Олімпійський”) (3 кола).

Також, зазначається, що 12 травня на старті поблизу головної спортивної арени України НСК “Олімпійський” збереться понад 3000 бігунів із різних країн світу.

Нагадаємо, 11-12 травня в Україні переважно в денні години короткочасні дощі, місцями грози.

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