Стало известно, какие столичные улицы перекроют из-за евромарафона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Киеве, 12 мая в центре столицы запретят движение транспорта по маршруту IV Киевского Евро Марафона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Проведение спортивного события поддержано распоряжением КГГА № 747. Документом предусмотрен запрет движения всех видов транспортных средств с 08:00 до 15:30 12 мая по маршруту забега", - говорится в сообщении.
В частности, марафон продлится по маршруту: старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым - разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская - разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпий ский ") (3 круга).
Также отмечается, что 12 мая на старте вблизи главной спортивной арены Украины НСК "Олимпийский" соберется более 3 тысяч бегунов из разных стран мира.
Напомним, 11-12 мая в Украине преимущественно в дневные часы кратковременные дожди, местами грозы.