Визначились претенденти на звання за кращий гол ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Офіційний сайт Чемпіонату світу-2018 з футболу оприлюднив номінантів на звання "Кращий гол" чемпіонату, повідомляє УНН.
До списку претендентів були включені 18 кращих голів російського Мундіалю:
Кріштіану Роналду (у ворота Іспанії);
Начо (Португалії);
Філіпе Коутіньйо (Швейцарії);
Денис Черишев (Хорватії);
Дріс Мертенс (Панами);
Хуан Кинтеро (Японії);
Артем Дзюба (Єгипту);
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Лука Модріч (Аргентини);
Ахмед Муса (Ісландії);
Ліонель Мессі (Нігерії);
Тоні Кроос (Швеції);
Джессі Лингард (Панами);
Рікардо Куарежма (Ірану);
Аднан Янузай (Англії);
Анхель Ді Марія (Франції);
Бенжамен Павар (Аргентини);
Насер Шадлі (Японії).
Додамо також, голосування триватиме до 23 липня. Кожний бажаючий може віддати свій голос на сайті змагань.