Определились претенденты на звание за лучший гол ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Официальный сайт Чемпионата мира-2018 по футболу обнародовал номинантов на звание "Лучший гол" чемпионата, сообщает УНН.
В список претендентов были включены 18 лучших голов российского Мундиаля:
Криштиану Роналду (в ворота Испании);
Начо (Португалии);
Филипп Коутиньо (Швейцарии);
Черышев (Хорватии);
Мертенс (Панамы);
Хуан Кинтеро (Японии);
Артем Дзюба (Египта);
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Лука Модрич (Аргентины);
Муса (Исландии);
Лионель Месси (Нигерии);
Тони Кроос (Швеции);
Джесси Лингард (Панамы);
Рикардо Куарежма (Ирана);
Янузай (Англии);
Анхель Ди Мария (Франции);
Бенжамен Павар (Аргентины);
Насер Шадли (Японии).
Добавим также, голосование продлится до 23 июля. Каждый желающий может отдать свой голос на сайте соревнований.