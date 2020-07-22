Вирішили грати за правилами: Аваков пояснив дії силовиків під час затримання "луцького терориста"

“Коли йшли переговори, домовилися, що спочатку вийде терорист, він здасться, покаже, що у нього вільні руки, що він зброю залишив, і його зустрічає переговорна група з трьох осіб — один медик, перший заступник голови Нацполіціі і ще один співробітник КОРД, після чого, коли ми його фіксували в наручниках, під’їжджає Служба безпеки, тому що інші люди перебували ще в автобусі, і ми не могли до кінця впевнено припускати, чи немає його прихильників в тому числі в автобусі, чи немає ситуації, при якій автобус все таки міг піддаватися вибуху”, - сказав Аваков.

“Тому Служба безпеки ухвалила рішення зіграти за правилами повністю. Такі правила, вони іноді можуть виглядати зайвими, але так треба діяти”, - додав він.

Такі коментарі міністра послідували після того, як у мережі почали обговорювати, що правоохоронці задіяли світлошумову гранату та БТР після того, як "луцький терорист" здався.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що світлошумова граната під час звільнення заручників у Луцьку була підірвана через можливу наявність зброї під одягом Максима Кривоша.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.