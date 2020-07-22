Решили играть по правилам: Аваков объяснил действия силовиков при задержании "луцкого террориста"

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Правоохранители накануне в Луцке продолжали спецоперацию после задержания "луцкого террориста" Максима Кривоша, чтобы убедиться, что в автобусе нет сообщников террориста или взрывчатых предметов. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в среду во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

“Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оружие оставил, и его встречает переговорная группа из трех человек — один медик, первый замглавы Нацполиции и еще один сотрудник КОРД, после чего, когда мы его фиксировали в наручниках, подъезжает Служба безопастности, потому что остальные люди находились еще в автобусе, и мы не могли до конца уверенно предполагать, нет ли его сторонников в том числе в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус всё-таки мог подвергаться взрыву”, — сказал Аваков.

“Поэтому Служба безопасности приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила, они иногда могут выглядеть излишними, но так надо действовать”, — добавил он.

Такие комментарии министра последовали после того, как в сети стали обсуждать, что правоохранители задействовали светошумовую гранату и БТР после того, как “луцкий террорист” сдался.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что светошумовая граната во время освобождения заложников в Луцке была подорвана из-за возможного наличия оружия под одеждой Максима Кривоша.

Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

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