Решили играть по правилам: Аваков объяснил действия силовиков при задержании "луцкого террориста"

КИЕВ. 22 июля. УНН. Правоохранители накануне в Луцке продолжали спецоперацию после задержания "луцкого террориста" Максима Кривоша, чтобы убедиться, что в автобусе нет сообщников террориста или взрывчатых предметов. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в среду во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.