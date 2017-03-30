Вихованець "Динамо" Є.Чумак продовжить кар'єру в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Вихованець київського "Динамо" Євген Чумак став гравцем "Дніпра" з міста Могильов. Про це інформує прес-служба "Дніпра", передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, 21-річний півзахисник підписав контракт до кінця нинішнього сезону (у Білорусі чемпіонат ще не розпочався, адже проходить за системою весна-осінь).
Зазначається, що Є.Чумак є вихованцем київського "Динамо", за основний склад якого провів 2 матчі і відзначився одним голом. Після цього півзахисник виступав за "Говерлу" (11 поєдинків).
Примітно, що перше коло минулого чемпіонату Білорусі українець починав у складі "Торпедо-БелАЗ", за який провів 11 матчів і відзначився одним голом. Згодом виступав за ФК "Зірка". Останнім же клубом футболіста були львівські "Карпати".
Додамо, що вже 1 квітня у першому турі чемпіонату Білорусії колектив Є.Чумака зустрінеться із командою іншого українця Олександра Нойока – ФК "Динамо" Мінськ.