Воспитанник "Динамо" Е.Чумак продолжит карьеру в Беларуси

Как сообщили в пресс-службе, 21-летний полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона (в Беларуси чемпионат еще не начался, ведь проходит по системе весна-осень).

Отмечается, что Е.Чумак является воспитанником киевского "Динамо", за основной состав которого провел 2 матча и отметился одним голом. После этого полузащитник выступал за "Говерлу" (11 поединков).

Примечательно, что первый круг прошлого чемпионата Беларуси украинец начинал в составе "Торпедо-БелАЗ", за который провел 11 матчей и отметился одним голом. Впоследствии выступал за ФК "Звезда". Последним же клубом футболиста были львовские "Карпаты".

Добавим, что уже 1 апреля во первом туре чемпионата Беларуси коллектив Е.Чумака встретится с командой другого украинца Александра Нойока - ФК "Динамо" Минск.