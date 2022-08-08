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Відремонтована турбіна для "Північного потоку-1" досі у Німеччині: переговори з рф тривають

Відремонтована турбіна для "Північного потоку-1" досі у Німеччині: переговори з рф тривають

Київ • УНН

 • 156256 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Турбіна для газопроводу «Північний потік-1» досі знаходиться в Німеччині. Переговори з російської стороною досі тривають. Про це повідомляє Welt, інформує УНН.

Деталі

За словами керівника енергетики Крістіана Бруха, турбіна для газопроводу «Північний потік-1», який обслуговує Siemens-Energy, досі знаходиться в Німеччині. Досі тривають дискусії щодо того, чи можна його постачати. Ремонт турбін на компресорній станції може бути, за бажанням, продовжений.

Щодо суперечки щодо турбіни та можливих фінансових наслідків Брух наголосив, що не бачить контрактних ризиків. Ви можете чітко показати, «що ми зробили все, щоб ми могли виконати».

Нагадаємо

З червня росія скоротила постачання газу через «Північний потік-1». Енергокомпанія «Газпром» аргументувала це відсутністю турбіни. Це важливо для створення тиску, необхідного для прокачування газу. Газпром неодноразово звинувачував свого контрактного партнера Siemens Energy у тому, що він не надіслав необхідні документи та інформацію для ремонту машини.  Також компанія фактично відмовились приймати назад турбіну Siemens через "санкційні режими" та "невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов'язанням". Siemens Energy відкинула ці звинувачення. Уряд Німеччини також розкритикував нові аргументи «Газпрому».

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