Відкриття аеропорту у Львові привабить іноземних туристів та інвесторів - голова ОВА
Київ • УНН
Відновлення роботи львівського аеропорту зробить Львівщину привабливою для іноземних туристів та інвесторів, але це станеться лише тоді, коли небо над регіоном буде закрите.
Відновлення роботи аеропорту "Львів" зробить Львівську область привабливою для іноземних туристів та інвесторів. Але це відбудеться лише тоді, коли небо над нашою областю закриють. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Цьогоріч туристичний збір у Львівській області становив рекордні понад 46 млн грн. Крім того, Львівщина лідирує в Україні за податковими надходженнями від туризму. Торік від області надійшло понад 345 млн грн
Він зазначив, що ключовим пріорітеторм є розвиток доступності туристичних обʼєктів, подякувавши першій леді Олені Зеленській, яка тримає це питання на особистому контролі.
Разом з командою працюємо над тим, щоб люди, які пересуваються на колісних кріслах, а також з порушеннями слуху та зору, мали доступ до всіх найпопулярніших туристичних обʼєктів на Львівщині
Другий пріоритет, за його словами, - це зробити Львівську область привабливою для іноземних туристів та інвесторів.
Для цього має відновити роботу аеропорт "Львів". Але це відбудеться лише тоді, коли небо над нашою областю закриють. Порушую це питання під час кожної зустрічі зі закордонними партнерами, які можуть мати вплив на таке рішення. Наголосив на цьому під час Національного туристичного саміту, який відбувається сьогодні у нашій області
Доповнення
В лютому 2024 року керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що влада працює над відкриттям одного з аеропортів.
Перед цим Єрмак казав, що якщо Україна не зможе гарантувати безпеку, то повітряний простір не відкриють. Проте, відкриття одного аеропорту було б потужним сигналом, що Україна відновлюється.
На Одещині здійснили тестовий запуск аеротрансферу до аеропорту Кишинів 23.02.24, 09:00 • 28220 переглядiв