Відкриття аеропорту у Львові привабить іноземних туристів та інвесторів - голова ОВА

Відновлення роботи аеропорту "Львів" зробить Львівську область привабливою для іноземних туристів та інвесторів. Але це відбудеться лише тоді, коли небо над нашою областю закриють. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Він зазначив, що ключовим пріорітеторм є розвиток доступності туристичних обʼєктів, подякувавши першій леді Олені Зеленській, яка тримає це питання на особистому контролі.

Разом з командою працюємо над тим, щоб люди, які пересуваються на колісних кріслах, а також з порушеннями слуху та зору, мали доступ до всіх найпопулярніших туристичних обʼєктів на Львівщині

Другий пріоритет, за його словами, - це зробити Львівську область привабливою для іноземних туристів та інвесторів.

Для цього має відновити роботу аеропорт "Львів". Але це відбудеться лише тоді, коли небо над нашою областю закриють. Порушую це питання під час кожної зустрічі зі закордонними партнерами, які можуть мати вплив на таке рішення. Наголосив на цьому під час Національного туристичного саміту, який відбувається сьогодні у нашій області