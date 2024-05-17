Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  48969 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  52240 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  69151 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  108024 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  132851 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124682 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118260 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  172120 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64843 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  166168 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  172120 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  228126 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  247876 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  448947 просмотра

Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА

Восстановление работы львовского аэропорта сделает Львовщину привлекательной для иностранных туристов и инвесторов, но это произойдет только тогда, когда небо над регионом будет закрыто.

Общество •   •  5552 просмотра
Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА

Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших

По словам главы Одесской областной государственной администрации, россия нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего пять человек получили ранения и была повреждена гражданская инфраструктура.

Война •   •  5537 просмотра
Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших

Правительство одобрило создание Координационного совета для управления Национальным военным мемориальным кладбищем

Правительство создает Координационный совет для управления Национальным военным мемориальным кладбищем, организации захоронений, чествования памяти погибших воинов и совершенствования нормативно-правовой базы кладбища.

политика •   •  5704 просмотра
Правительство одобрило создание Координационного совета для управления Национальным военным мемориальным кладбищем

"UA - Ukrainian Abroad": в Украине запускают платформу для объединения украинской молодежи за рубежом

Министерство иностранных дел Украины, подкомитет Верховной Рады Украины по вопросам высшего образования и молодежные организации начинают проект "UA - украинцы за границей", призванный объединить украинскую молодежь за границей через глобальную координационную платформу.

Общество •   •  6926 просмотра
"UA - Ukrainian Abroad": в Украине запускают платформу для объединения украинской молодежи за рубежом

Взрывы в Одессе: предварительно, известно о трех пострадавших

Три человека получили ранения в результате вражеского обстрела в Одессе и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, сообщил мэр города.

Война •   •  7583 просмотра
Взрывы в Одессе: предварительно, известно о трех пострадавших

Вражеские обстрелы Донецкой области: Красногоровка подверглась массированному удару, 3 погибших

По меньшей мере 3 человека погибли и 2 получили ранения в результате обстрелов в Донецкой области, причем Красногоровка подверглась сильному обстрелу, что привело к гибели 3 человек, а в Часовом Яру и Багатыре Великоновоселковской громады ранения получили по 1 человеку.

Война •   •  8080 просмотра
Вражеские обстрелы Донецкой области: Красногоровка подверглась массированному удару, 3 погибших

Марченко обсудил с послами стран G7 реформу оплаты труда госслужащих

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с послами G7 правительственную реформу оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, направленную на обеспечение предсказуемости, прозрачности и достойной заработной платы для привлечения профессионалов к работе в государственных органах.

Экономика •   •  8567 просмотра
Марченко обсудил с послами стран G7 реформу оплаты труда госслужащих

Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе слышали еще один взрыв, уже третий по счету, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов на фоне воздушной тревоги.

Война •   •  12388 просмотра
Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия на Броварском проспекте в Киеве погиб 1,5-летний ребенок, а беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии оказались в больнице, начато досудебное расследование.

Киев •   •  12596 просмотра
На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

Два человека погибли и 13 получили ранения, из них 4 в тяжелом состоянии, в результате российских ударов по Харькову.

Война •   •  12604 просмотра
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13