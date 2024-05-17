Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА

Восстановление работы аэропорта "Львов" сделает Львовскую область привлекательной для иностранных туристов и инвесторов. Но это произойдет только тогда, когда небо над нашей областью закроют. Об этом сообщил в Facebook председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

В этом году туристический сбор во Львовской области составил рекордные более 46 млн грн. Кроме того, Львовщина лидирует в Украине по налоговым поступлениям от туризма. В прошлом году от области поступило более 345 млн грн - написал Козицкий.

Он отметил, что ключевым приоритеторм является развитие доступности туристических объектов, поблагодарив первую леди Елену Зеленскую, которая держит этот вопрос на личном контроле.

Вместе с командой работаем над тем, чтобы люди, которые передвигаются на колесных креслах, а также с нарушениями слуха и зрения, имели доступ ко всем самым популярным туристическим объектам на Львовщине - рассказал Козицкий.

Второй приоритет, по его словам, - это сделать Львовскую область привлекательной для иностранных туристов и инвесторов.

Для этого должен возобновить работу аэропорт "Львов". Но это произойдет только тогда, когда небо над нашей областью закроют. Поднимаю этот вопрос во время каждой встречи с зарубежными партнерами, которые могут иметь влияние на такое решение. Подчеркнул это во время Национального туристического саммита, который проходит сегодня в нашей области - написал Козицкий.

Дополнение

В феврале 2024 года руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что власти работают над открытием одного из аэропортов.

Перед этим Ермак говорил, что если Украина не сможет гарантировать безопасность, то воздушное пространство не откроют. Однако, открытие одного аэропорта было бы мощным сигналом, что Украина восстанавливается.

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