На Одещині здійснили тестовий запуск аеротрансферу до аеропорту Кишинів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11105 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 74409 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156930 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155156 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127545 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134577 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86225 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93497 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99102 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89815 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 5164 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4072 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7216 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 6290 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6420 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155152 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225142 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374328 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310505 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4222 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15335 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32165 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28931 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127545 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Одещині здійснили тестовий запуск аеротрансферу до аеропорту Кишинів

Київ • УНН

 • 28223 перегляди

22 лютого відбувся тестовий рейс нового аеротрансферу між Одесою та аеропортом Кишинева, який має розпочати регулярні рейси з 1 березня.

На Одещині здійснили тестовий запуск аеротрансферу до аеропорту Кишинів

22 лютого відбувся тестовий рейс аеротрансферу "Одеса - аеропорт Кишинів". Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Планується, що перший рейс буде запущено 1 березня. Реєстрація на нього вже відкрита. Придбати квитки можна за посиланням:    https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/aerotransfer/ або у спеціальній касі на автостанції.

Розклад відправлення наступний:

- 08:00 Одеса (автостанція Старосінна) - аеропорт Кишинів

- 19:00 аеропорт Кишинів - Одеса (автостанція Старосінна)

Орієнтовний час у дорозі (разом із проходженням всіх митних процедур) - 4 години. Вартість - 800 грн.

Знижка у 50% для військових та членів їх родин (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій.

"Кошти від перевезень будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України", - резюмував Кіпер.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Збройні сили України
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,616.13