На Одещині здійснили тестовий запуск аеротрансферу до аеропорту Кишинів
Київ • УНН
22 лютого відбувся тестовий рейс нового аеротрансферу між Одесою та аеропортом Кишинева, який має розпочати регулярні рейси з 1 березня.
22 лютого відбувся тестовий рейс аеротрансферу "Одеса - аеропорт Кишинів". Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Планується, що перший рейс буде запущено 1 березня. Реєстрація на нього вже відкрита. Придбати квитки можна за посиланням: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/aerotransfer/ або у спеціальній касі на автостанції.
Розклад відправлення наступний:
- 08:00 Одеса (автостанція Старосінна) - аеропорт Кишинів
- 19:00 аеропорт Кишинів - Одеса (автостанція Старосінна)
Орієнтовний час у дорозі (разом із проходженням всіх митних процедур) - 4 години. Вартість - 800 грн.
Знижка у 50% для військових та членів їх родин (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій.
"Кошти від перевезень будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України", - резюмував Кіпер.