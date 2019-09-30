Від легалізації грального бізнесу в бюджет планують отримати 2-3,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. За рахунок легалізації грального бізнесу в бюджет планують отримати 2-3,5 млрд грн. Про це сьогодні на брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Дохідна частина бюджету — 2-3,5 млрд грн ми за рахунок легалізації грального бізнесу в бюджет отримаємо. Але, звичайно, треба рахувати. Потрібно зрозуміти який закон буде ухвалений. Єдине що можу сказати зараз — в плані грошей нам втрачати нічого”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, найближчими днями до Верховної Ради України внесуть законопроект щодо легалізації грального бізнесу.