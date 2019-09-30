Законопроект про легалізацію грального бізнесу внесуть у ВР найближчими днями - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Найближчими днями до Верховної Ради України внесуть законопроект щодо легалізації грального бізнесу. Про це сьогодні на брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Перший головний законопроект стосується легалізації грального бізнесу. Ми хочемо, щоб ця велика біда зникла з вулиці. Уряд розробив законопроект, вчора ми його проголосували. Найближчими днями він буде внесений в парламент", - сказав Гончарук.
За його словами, мета цього законопроекту - захисти людей, які є залежними, і прибрати з вулиць гральні зали і автомати.
Раніше УНН повідомляв, що запропоноване Президентом України ухвалення закону про детінізацію та легалізацію грального бізнесу підтримує 47% українців.